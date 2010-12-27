В Кировском районе Петербурга машина влетела в пешеходов

В Петербурге водитель иномарки сбил пешеходов на тротуаре. ДТП случилось в Кировском районе вечером 19 августа.
Мужчина на автомобиле "Фольксваген Поло" не справился с управлением и влетел в прохожих у дома №6 на Промышленной улице. Одна женщина-пешеход погибла, трое получили тяжелые травмы, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербурге.
Водителя иномарки задержали. Настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку случившегося.
По предварительной информации, в машине находились двое мужчин, один из которых работает в автосервисе. Они взяли автомобиль, чтобы покататься. Во время езды мужчины заметили полицейскую машину, и от испуга водитель увеличил скорость, сообщает "Фонтанка".
Фото: vk.com/spb_today