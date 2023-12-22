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В Кировской области раскрыли ограбление в торговом центре

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Неизвестный мужчина похитил сувенир в виде топора викинга.

В Кировской области полицейские раскрыли ограбление в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в одном из отделов крупного торгового центра в Кирове неизвестный мужчина открыто похитил сувенир в виде топора викинга. Отмечается, что мужчина интересовался у продавца сувенирным мечом, а после начал размахивать им в разные стороны, пока ему не сделали замечание. Затем злоумышленник увидел топор, взял его, оттолкнул девушку и ушел с товаром.

Полицейские установили личность и местонахождение 24-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщили, что в Республике Тыва задержали двух женщин, ограбивших пенсионера.

Видео: УМВД по Кировской области

Теги: кировская область, ограбление, полиция, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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