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nastya960
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Ещё в одной области 31 декабря объявлено выходным

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Государственные служащие, подведомственные учреждения отработают этот выходной в субботу, 28 декабря.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным днем в регионе вслед за Томской областью. Об этом сообщили на официальном сайте правительства области.

Государственные служащие, подведомственные учреждения отработают этот выходной в субботу, 28 декабря.

Ранее в Роструде рассказали, что последний день этого года может стать нерабочим, но только с разрешения работодателя. Руководители могут дать отгул за свой счёт или вычесть его из оплачиваемого отпуска.

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Теги: выходной, новый год
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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