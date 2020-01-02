Ещё в одной области 31 декабря объявлено выходным

Государственные служащие, подведомственные учреждения отработают этот выходной в субботу, 28 декабря.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сделал 31 декабря выходным днем в регионе вслед за Томской областью. Об этом сообщили на официальном сайте правительства области.

Государственные служащие, подведомственные учреждения отработают этот выходной в субботу, 28 декабря.

Ранее в Роструде рассказали, что последний день этого года может стать нерабочим, но только с разрешения работодателя. Руководители могут дать отгул за свой счёт или вычесть его из оплачиваемого отпуска.

На Дворцовой площади начали устанавливать ёлку.