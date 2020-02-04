В Кирове мужчина ударил женщину на глазах у ее малолетнего сына

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

В Кирове мужчина в ходе конфликта с женщиной на улице сильно ударил ее по лицу. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 7 июля. При этом конфликте присутствовал малолетний сын кировчанки. От удара она упала без сознания на асфальт и ударилась головой об ограждение. Позже женщина заявила о происшествии в полицию, сообщив, что её избил знакомый.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статья "Побои".

На допросе мужчина пояснил, что ударил свою знакомую, так как она была пьяна.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в "Крестах" заключенный кипятильником избил до смерти своего сокамерника.

Видео: Telegram/LIFE SHOT