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В Кирове-Чепецке мужчин, избивших фельдшера "скорой", отправили под домашний арест

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Фельдшер с травмами был госпитализирован в больницу.

В Кировской области мужчинам, которые избили фельдшера скорой помощи, избрали меру пресечения.

Как сообщают СУ СК России, 17 апреля в городе Кирово-Чепецк двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на фельдшера "скорой" и сильно избили его. Фельдшер был госпитализирован с травмами в больницу. Избивших медработника мужчин задержали. Вину свою они полностью признали.

Сегодня, 23 апреля, им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела по статье "побои из хулиганских побуждений" продолжается.

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Видео: СУ СК России

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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