В Кирове-Чепецке мужчин, избивших фельдшера "скорой", отправили под домашний арест

Фельдшер с травмами был госпитализирован в больницу.

В Кировской области мужчинам, которые избили фельдшера скорой помощи, избрали меру пресечения.

Как сообщают СУ СК России, 17 апреля в городе Кирово-Чепецк двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на фельдшера "скорой" и сильно избили его. Фельдшер был госпитализирован с травмами в больницу. Избивших медработника мужчин задержали. Вину свою они полностью признали.

Сегодня, 23 апреля, им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела по статье "побои из хулиганских побуждений" продолжается.

Сегодня ранее:В Новороссийске молодая женщина обвиняется в регулярном истязании 6-летнего сына

Видео: СУ СК России