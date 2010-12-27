В Киришском районе мужчина выстрелил в лаявшую собаку

В ходе расследования выяснилось, что собака не нападала на мужчину. Животному понадобилась операция.

В Киришском районе Ленинградской области мужчина подстрелил дворовую собаку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

В полицию 6 октября обратился 40-летний мужчина, который рассказал, что в деревне Пчева неизвестный выстрелил в собаку. Причиной тому стал лай животного. Заявитель отвез пса в клинику, где ему сделали операцию.

Полицейские задержали 33-летнего жителя области. В ходе расследования выяснилось, что собака не нападала на мужчину. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее нелегального оруженосца, застрелившего человека, приговорили к девяти годам в колонии.

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