В Киришском районе мужчина выстрелил в лаявшую собаку

В Киришском районе Ленинградской области мужчина подстрелил дворовую собаку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
В полицию 6 октября обратился 40-летний мужчина, который рассказал, что в деревне Пчева неизвестный выстрелил в собаку. Причиной тому стал лай животного. Заявитель отвез пса в клинику, где ему сделали операцию.
Полицейские задержали 33-летнего жителя области. В ходе расследования выяснилось, что собака не нападала на мужчину. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее нелегального оруженосца, застрелившего человека, приговорили к девяти годам в колонии.
Фото: pixabay
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