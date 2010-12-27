В Киришском районе сгорела дача: фото

Пожар практически полностью уничтожил домик.

Утром 26 июня в Киришском районе Ленобласти произошел пожар. По словам очевидцев, в СНТ "Березка" загорелся дачный участок. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что огонь охватил значительную площадь строения и едва не перекинулся на другие участки. Дым от пламени поднимался вверх на несколько метров. На месте ЧП работала одна бригада пожарных.

В настоящий момент возгорание удалось ликвидировать. Деревянный домик лишился двух стенок, крыши и частично завалился на бок.

Ранее мы писали, что на Выборгском шоссе ночью горел автосалон "Форд".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб