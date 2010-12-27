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В Киришах грузовик сбил 83-летнюю пенсионерку
Сегодня, 14:28
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Rybka123
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В Киришах грузовик сбил 83-летнюю пенсионерку

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В результате аварии пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В понедельник, 12 ноября, в Ленинградской области  грузовик сбил пенсионерку. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, ДТП случилось утром в городе Кириши у дома номер 6 на Ленинградской улице. Грузовой автомобиль "Скания" под управлением 43-летнего мужчины сбил 83-летнюю женщину вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

Теги: кириши , сбили пенсионерку , скания
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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