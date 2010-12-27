В Петербурге подстрелили двух мигрантов

Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, в разных районах Петербурга подстрелили двух мигрантов. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, первый случай произошел в 11 ноября Адмиралтейском районе у дома номер 139 по набережной Фонтанки. С указанного адреса был госпитализирован 41-летний мигрант, у которого диагностировали слепые огнестрельные ранениями левого бедра, голени и живота. Травму мужчине нанесли из травматического оружия. Отмечается, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день, в Выборгском районе у дома номер 45/2 по проспекту Луначарского с огнестрельным ранением брюшной полости был найден 26-летний уроженец Таджикистана. Пострадавший также был пьян.

По факту обоих случаев проводится проверка.

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