В Кингисеппском районе полицейские раскрыли дело о краже банковской карты

Полиция задержала вора. Возбуждено уголовное дело по 158-ой статье УК РФ (Кража).

В Кингисеппском районе полицейские нашли вора, похитившего банковскую карту у своего товарища. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 7 октября. В полицию Кингисеппа обратился 42-летний мужчина. Сотрудники полиции узнали, что гражданин распивал алкоголь со своим товарищем. После ухода знакомого, мужчина заметил пропажу банковской карты. Через несколько часов с карты было списано 4 585 рублей.

На данный момент мужчину отпустили под обязательство о явке.

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Фото: Рixabay