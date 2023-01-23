Жителя Ленобласти будут судить за хищение средств с чужой карты

Предприимчивый мужчина 55-ти лет успел потратить почти 10 тыс. рублей за 10 дней.

Во Фрунзенском районе утвержден обвинительный акт по делу о краже в отношении 55-летнего жителя Ленинградской области, который присвоил чужую банковскую карту и оформил с ее помощью покупки почти на 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Мужчина нашел бесхозную карточку на парковке, расположенной у дома №26 на улице Пилотов. Решив воспользоваться случаем, обвиняемый потихоньку расходовал баланс банковской карты, в течении 10-ти дней покупая продукты, спиртное, а также медикаменты в аптеке. В конце концов похитителя вычислили и возбудили уголовное дело. Ему грозит ответственность по 158-й статье УК РФ.

Ранее на территории хлебокомбината в Ленобласти трое мужчин украли сейфы с документами и деньгами.

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