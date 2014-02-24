Трое мужчин украли сейфы с документами и деньгами на территории хлебокомбината в Ленобласти

В ходе обысков изъяты 143 165 рублей, автомобиль "ВАЗ 2114", пять радиостанций, инструменты для взлома, газовые баллончики, а также одежда, обувь и перчатки, использовавшиеся при совершении преступления.

В ночь на четверг, 24 октября, в 02:00, полиция Гатчинского района получила сообщение о краже в административно-производственном здании хлебокомбината, расположенном по адресу улица 120-й Гатчинской дивизии, дом 53 А. Неизвестные лица повредили окна и двери здания, проникнув внутрь, откуда украли два металлических сейфа с документами и деньгами на общую сумму 103 082 рубля. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в 02:55, сотрудниками полиции совместно с отдельным батальоном ДПС Госавтоинспекции на Киевском шоссе были задержаны трое мужчин 1977-1983 годов рождения, ранее имевшие судимости, включая осуждение за кражи. Двое из подозреваемых являются жителями Республики Карелия.

В ходе обысков изъяты следующие предметы: 143 165 рублей, автомобиль "ВАЗ 2114", пять радиостанций, инструменты для взлома, газовые баллончики, а также одежда, обувь и перчатки, использовавшиеся при совершении преступления.

Задержанные находятся под стражей согласно статье 91 УПК РФ.