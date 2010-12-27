Извращенец снял штаны перед 15-летней девочкой в лесу Кингисеппа

Полиция возбудила уголовное дело после заявления от отца пострадавшей.

В четверг, 15 августа, в полицию Кингисеппского района поступили сведения о появлении извращенца на территории микрорайона Касколовка. По предварительным данным, в лесу неподалеку от Восточной улицы неизвестный мужчина не постеснялся показать 15-летней девочке свои гениталии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 46-летний отец потерпевшей. Он рассказал, что инцидент случился днем 14 августа, а извращенец скрылся сразу после содеянного. Развратнику с голубыми глазами было около 40 лет, он был одет в камуфляжную кофту, черную футболку с рисунком белого черепа и спортивные штаны с дырками на коленях. Кроме того, на правом предплечье подозреваемого была татуировка в виде орнамента.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело и проверяет полученную информацию.

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Фото: Pixabay