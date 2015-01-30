В Киево-Печерской лавре произошел пожар

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, пожар возник в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Позже огонь перекинулся на кровлю. Спасателям удалось ликвидировать ЧП на площади 100 квадратных метров.
В 14.37 [15.37 мск] пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 14.45 [15.45 мск] – ликвидирован.
из сообщения Госслужбы Украины по ЧС
В тушении пожара было задействовано 55 человек и 13 единиц техники.
Ранее в бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар.
Фото: dsns.gov.ua
Видео: YouTube / Новини.LIVE
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