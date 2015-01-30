В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Пожар возник в помещении мастерской по росписи икон.

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар возник в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Позже огонь перекинулся на кровлю. Спасателям удалось ликвидировать ЧП на площади 100 квадратных метров.

В 14.37 [15.37 мск] пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 14.45 [15.45 мск] – ликвидирован. из сообщения Госслужбы Украины по ЧС

В тушении пожара было задействовано 55 человек и 13 единиц техники.

Ранее в бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар.

Фото: dsns.gov.ua

Видео: YouTube / Новини.LIVE