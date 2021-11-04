В бывшей гостинице в Саратове произошел крупный пожар

Пострадавшее здание является объектом культурного наследия муниципального значения.

В Саратове произошел крупный пожар в здании бывшей гостиницы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 4 ноября. Отмечается, что здание является объектом культурного наследия муниципального значения "Дом И.И. Зейферт". Ранее в нем располагалась гостиница "Россия". Здание было признано аварийным.

Очаг пожара находился в чердачном помещении. Площадь возгорания составила 1,7 тыс. "квадратов". Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб в 00:43 по местному времени, о полной ликвидации пожара было заявлено в 04:53.

В тушении пожара было задействовано 19 единиц пожарной техники, а также 110 человек личного состава. Пострадавших нет.

Ранее в Свердловской области обстреляли машину врача реанимации.

Видео: Telegram/SHOT