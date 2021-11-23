Всеволод Степанюк рассказал, что Украина не сможет выплатить госдолг.

В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины. Об этом во время пресс-конференции с журналистами рассказал специалист по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк. Он не думает, что на данный момент Украина способна рассчитаться по внешним государственным задолженностям.

Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства. Процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина. Всеволод Степанюк, украинский эксперт

Аналитик уточнил, что сейчас желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше. При этом официальный Киев увеличил проценты по облигациям. Ранее правительство одобрило и отправило на изучение депутатам Верховной Рады документ по государственному бюджету на 2022 год. В проекте говорится о дефиците в 3,5% и росте ВВП на 3,8%.

Госдолг РФ даже при ожидаемом превышении 21% ВВП останется на безопасном уровне.

Фото и видео: YouTube / GolosTV UA