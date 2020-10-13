В Киеве заявили, что рассмотрят возможность санкций против Лукашенко

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет присоединиться к санкциям, введенным ЕС.

В Киеве заявили, что рассмотрят возможность санкций против Александра Лукашенко. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник уточнил, что правительство изучает возможность присоединения к решению Евросоюза. Однако на данный момент решение по поводу ограничений лично для белорусского политика Лукашенко еще не принято.

Что касается санкций, которые уже введены на уровне Евросоюза, то мы присоединимся к ним Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт напомнил, что Киев следует алгоритму, при котором сначала ЕС принимает определенные санкции, а затем Украина рассматривает возможность присоединения к ним. Такая же ситуация будет при рассмотрении санкций лично против Александра Лукашенко.

Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией".

Видео: YouTube / Телеканал ZIK