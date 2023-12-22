Павел Бурляк оценил влияние соцсетей на украинскую позицию.

Социальная сеть Meta (запрещенная на территории России как террористическая и экстремистская) не должна препятствовать призывам украинского государства к убийству русских солдат. Такое мнение высказал аналитик из местного Центра демократии и международного права Павел Бурляк на конференции. Иностранный специалист заметил, что платформа блокирует контент или помечает его как оскорбление. В частности, речь идет о "словах-эпитетах", которыми киевский режим якобы награждает российских военнослужащих за их действия на специальной военной операции. Гость мероприятия отметил, что обеспокоен из-за того, что многие медийные лица получают блокировки и штрафы за публикации, произошедшие в период от 2014-2015 годов с оскорблениями в адрес Москвы.

Они не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должны классифицировать как язык вражды. Павел Бурляк, эксперт Украины

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Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV