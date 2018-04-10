В Кемеровской области детей отравили хлором в бассейне

Появились подробности ЧП в бассейне "Олимпиец" в городе Мыски Кемеровской области.

Накануне, 9 апреля, во время тренировки по плаванию в бассейне "Олимпиец" произошло серьезное ЧП - 25 детей получили отравление. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Как удалось выяснить следствию, посетители бассейна "Олимпиец" почувствовали резкий едкий запах. В этот момент там находилось 25 детей, тренер и медработник. У юных спортсменов наблюдалась тошнота, кашель, раздражение слизистых. Дети тут же были эвакуированы в теплое помещение, и вызвана "скорая". Пострадавшим была оказана помощь. 10 детей были госпитализированы в больницу. Пользователь социальной сети ВКонтакте сообщила, что двое детей находились в реанимации.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Кемеровской области незамедлительно выехали на место происшествия для установления обстоятельств произошедшего. Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. При помощи газоанализатора произведены замеры воздуха, установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. В ходе осмотра изъято канистры с различными средствами, образец воды из бассейна. Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде, в результате чего произошла химическая реакция. СУ СК РФ по Кемеровской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд экспертиз. Изъяты техническая документация и учредительные документы. Расследование уголовного дела продолжается.