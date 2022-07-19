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В Казани столкнулись автобус и троллейбус

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Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса.

В Казани столкнулись автобус и троллейбус. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

Инцидент произошел днем 19 июля. Автобус с троллейбусом столкнулись во время движения в попутном направлении. Шесть человек пострадали в результате ДТП.

Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса. Информацию подтвердили в мэрии Казани. Сотрудники ГИБДД работают на месте.

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Воронежской области погибли два человека.

Видео: Telegram / region116.dtp.official

Теги: авария, автобус, казань, троллейбус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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