Еще двух человек госпитализировали.

В ДТП в Воронежской области погибли два человека. Об этом журналистам рассказали представители региональных правоохранительных органов. Известно, что трагедия зафиксирована на территории Богучарского района. Жертвами смертельной аварии стали 34-летний и 45-летний жители Ростовской области, которые являлись пассажирами в машине Lada Priora. Они скончались на месте от травм еще до приезда бригады скорой помощи.

Водитель автомобиля и его пассажир, 31-летняя местная жительница, с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. пресс-служба ГИБДД по региону

В ГИБДД уточнили, что ДТП зафиксировано около 01:30 по московскому времени в селе Радченском. По предварительной версии полиции, 30-летний житель Ставропольского края, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, не выбрал безопасную скорость движения. В результате мужчина съехал с дороги, после чего врезался в дерево. От этого автомобиль воспламенился. По факту аварии проводится проверка.

Число погибших при столкновении двух автомобилей в Башкирии увеличилось до четырех человек.

Видео: Вконтакте / ЧП ДТП | Липецк Воронеж / Павел Карликов

Фото: пресс-служба управления МВД России по Воронежской области