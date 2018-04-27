В Казани погиб полицейский, автомобиль которого протаранил нарушитель на БМВ

В сети опубликовано видео момента тарана автомобиля ДПС и его последствий.

Сегодня ночью, на 27 апреля, в Казане при задержании нарушители на БМВ погиб сотрудник полиции Матренин Юрий Николаевич.

Сотрудники ДПС во время погони и задержания нарушителя на БМВ перегородили тому дорогу. БМВ на огромной скорости мчался по городу и протаранил автомобиль ДПС. В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель иномарки получили травмы. Один из полицейских, не приходя в сознание, от полученных травм скончался в больнице.

Нарушителем оказался 31-летний местный житель. По словам очевидцев, мужчина был под воздействием опьяняющих или наркотических веществ. Ранее этот мужчина был судим за незаконный оборот наркотических средств, а в 2015 году лишался прав на управление транспортными средствами на один год.

У погибшего сотрудника полиции остались жена и двое детей.

Видео и фото: ВК, ЧП Казань