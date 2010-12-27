В Кавголовском озере обнаружили угнанный автомобиль жителя Выборга

В Токсово из озера спасатели вытянули угнанный из Выборга автомобиль.

В поселке Токсово обнаружен угнанный из Выборга “Фольксваген”. Машину пришлось вытаскивать из Кавголовского озера.

Иномарку извлекли рядом с территорией учебно-тренировочной базы Университета имени Лесгафта. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машина находится в розыске. Заявлением об угоне занимается Выборгский отдел полиции. В поднятии автомобиля участвовали спасатели из близлежащей пожарной части.

Также известно, что на спасенном транспортном средстве были номерные знаки Псковской области. У автомобиля разбит бампер и заднее стекло. Оперативники объявили владельцу о находке. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи.