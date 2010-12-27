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В Кавголовском озере обнаружили угнанный автомобиль жителя Выборга
Сегодня, 13:28
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lesjasap
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В Кавголовском озере обнаружили угнанный автомобиль жителя Выборга

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В Токсово из озера спасатели вытянули угнанный из Выборга автомобиль.

В поселке Токсово обнаружен угнанный из Выборга “Фольксваген”. Машину пришлось вытаскивать из Кавголовского озера. 
 
Иномарку извлекли рядом с территорией учебно-тренировочной базы Университета имени Лесгафта. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машина находится в розыске. Заявлением об угоне занимается Выборгский отдел полиции. В поднятии автомобиля участвовали спасатели из близлежащей пожарной части. 
 
Также известно, что на спасенном транспортном средстве были  номерные знаки Псковской области. У автомобиля разбит бампер и заднее стекло. Оперативники объявили владельцу о находке. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи. 
Теги: выборг , кавголовское озеро , токсово , угон автомобиля
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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