Проект реализуется силами компании Maritime Launch Services Ltd.

В Канаде заявили о начале строительства космодрома для запуска украинской ракеты. Торжественная церемония состоялась при участии украинской делегации. Об этом в собственном аккаунте на Facebook написал глава космического агентства Киева Владимир Тафтай. Известно, что мероприятие состоялось на территории атлантического побережья в провинции Новая Шотландия, в городе Галифакс. работы по строительству ведет компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Проект предусматривает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон - 4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Владимир Тафтай, глава государственного космического агентства Украины

Также в церемонии были задействованы канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, глава экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

Напомним, что "Циклон - 4" является нереализованным проектом украинского космического ракетного комплекса.

Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования.

Фото: Pixabay.com

