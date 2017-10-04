В Калужской области гроб с покойником на кладбище выкапывали 2 раза

Гроб с телом выкопали дважды за два дня.

На кладбище рядом с деревней Некрасово в Калужской области неизвестные в течение двух дней после похорон дважды выкопали гроб с телом 77-летнего мужчины.

Видео и информацию с места инцидента предоставил один из родственников погребенного. По его словам, хоронили "своими силами" 22 февраля, а перед похоронами им угрожал директор местного ритуального агенства "Ангел" Денис Войде. Войде все обвинения отрицает, утверждая, что кладбище давно закрыто.

Хоронили дедушку, вчера это было. Сегодня (23 февраля) пришли поминать на кладбище, гроб выкопан. Все венки повыбрасывали, крест выбросили, гроб выкопали, это вообще, это не люди, а звери. Гроб с телом стоит, гроб сломали. Рассказывает мужчина

Сейчас по факту полученного заявления "проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщают в пресс-службе управления МВД по Калужской области

Видео: YouTube / ИА "Калужские новости"