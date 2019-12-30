В Калининском районе рано утром сгорел Porsche

У иномарки выгорел моторный отсек.

В Калининском районе Петербурга утром 22 января сгорел дорогостоящий автомобиль марки "Порше". Информация о возгорании транспортного средства поступила на пульт диспетчера экстренной службы около четырех часов. Машина загорелась около 40 дома по улице Бутлерова. Во время инцидента автомобиль находился в припаркованном состоянии. Внутри салона людей не было.

На ликвидацию пламени у специалистов ушел час. С огнем боролись пять человек личного состава ГУ МЧС по региону. В результате иномарку удалось полностью потушить, но у нее выгорел моторный отсек. В настоящее время сотрудники выясняют причины возгорания.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Пионерской улице закончил аренду брошенный и разбитый каршеринговый "Порше".

Фото: Piter.tv

