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В Калининском районе рано утром сгорел Porsche
Сегодня, 7:14
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lesjasap

В Калининском районе рано утром сгорел Porsche

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У иномарки выгорел моторный отсек.

В Калининском районе Петербурга утром 22 января сгорел дорогостоящий автомобиль марки "Порше". Информация о возгорании транспортного средства поступила на пульт диспетчера экстренной службы около четырех часов. Машина загорелась около 40 дома по улице Бутлерова. Во время инцидента автомобиль находился в припаркованном состоянии. Внутри салона людей не было.

На ликвидацию пламени у специалистов ушел час. С огнем боролись пять человек личного состава ГУ МЧС по региону. В результате иномарку удалось полностью потушить, но у нее выгорел моторный отсек. В настоящее время сотрудники выясняют причины возгорания. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на Пионерской улице закончил аренду брошенный и разбитый каршеринговый "Порше".

Фото: Piter.tv
 

Теги: porsche, улица бутлерова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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