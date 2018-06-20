В Калининском районе появились новые трамвайные и троллейбусные тренажеры

Благодаря инновационному комплексу ускоряется адаптация учеников к настоящим машинам.

Теперь изучить особенности маршрутной сети Санкт-Петербурга позволяет тренажер. Свои профессиональный путь все водители трамваев и троллейбусов начинают с Учебно-курсового комбината. Здесь все желающие могут обучаться управлению электротранспорта.

Сегодня, как и пол года назад, этот центр подготовки откроет свои двери для Петербуржцев, чтобы соискатели смогли познакомиться с процессом обучения и посетить учебные классы, а также задать вопросы о возможной стажировке, работе на линии, зарплате и графике.

О личном пути в этой профессии рассказывает работник Троллейбусного парка №3 - "Лучший водитель троллейбуса-2018" Евгений Шихин. Он считает, что новый троллейбусный тренажёр - это уникальный инновационный комплекс. Теперь во многом благодаря его "эффекту виртуальной реальности" водители могут хорошо изучить особенности своего маршрута и без проблем адаптироваться к нему.

Видео и фото: Piter.TV