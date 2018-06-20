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В Калининском районе появились новые трамвайные и троллейбусные тренажеры

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Благодаря инновационному комплексу ускоряется адаптация учеников к настоящим машинам.

Теперь изучить особенности маршрутной сети Санкт-Петербурга позволяет тренажер. Свои профессиональный путь все водители трамваев и троллейбусов начинают с Учебно-курсового комбината. Здесь все желающие могут обучаться управлению электротранспорта. 

Сегодня, как и пол года назад, этот центр подготовки откроет свои двери для Петербуржцев, чтобы соискатели смогли познакомиться с процессом обучения и посетить учебные классы, а также задать вопросы о возможной стажировке, работе на линии, зарплате и графике.

О личном пути в этой профессии рассказывает работник Троллейбусного парка №3 -  "Лучший водитель троллейбуса-2018" Евгений Шихин.  Он считает, что новый троллейбусный тренажёр - это уникальный инновационный комплекс. Теперь во многом благодаря его "эффекту виртуальной реальности" водители могут хорошо изучить особенности своего маршрута и без проблем адаптироваться к нему.

Видео и фото: Piter.TV

Теги: калининский район, трамвай, трамвайные и троллейбусные тренажеры, тренажер, троллейбусы спб
Категории: Репортажи, Городские открытия,

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