В Калининском районе полиции пришлось стрелять в иномарку водителя, наехавшего на их коллегу

В Калининском районе водитель переехал ногу служителя закона, а после попытался уехать от патрульной машины.

В полчетвертого утра в Калининском районе полицейские в Петербурге пытались стрельбой остановить водителя, который сначала проехался по пешеходной зоне, а затем переехал ногу одному из сотрудников правоохранительных органов. Об инциденте сообщил представитель пресс-службы Главка города.

Сообщается, что инцидент произошел на Тимуровской улице. Автомобилист, ехавший на “Форде” проехал по тротуару. Мужчина не отреагировал на попытки сотрудников дорожной инспекции остановиться. Решив игнорировать законы, он даже проехал по ноге человека. Затем нарушитель попытался скрыться, но за ним началась погоня. Патрульным пришлось четыре раза выстрелить в иномарку, прежде чем водитель остановился. Однако, злоумышленник сбежал с места аварии, оставив машину на “попечение” представителей полиции. В салоне транспортного средства был обнаружен мобильный телефон.

В настоящее время установлено, что за рулем находился 33-летний житель Петербурга, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и грабеж.