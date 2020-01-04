В Калининском районе открылась масштабная event-площадка "Temple of Deer"

Модный кластер находится в исторических корпусах завода "Арсенал".

Площадь пространства – более 7000 кв. метров, создатели сразу увидели потенциал этого места.

Как прикольно сказал Канье Уэст: "Все гениальные мысли должны приходить в течение 20 минут", если они не приходят в течение 20 минут, то нету смысла над этим думать. Станислав Попов, генеральный директор "Placebo/25"

Проект представила международная компания "Placebo/25", эксперт в области интерьера и развлечений. Дизайнеры сохранили архитектуру завода – кирпичную кладку, сводчатые потолки, огромные окна. Площадка станет местом притяжения жителей и гостей города, считает глава района.

Арсенальная набережная - это, можно сказать, фасад, фасадная часть района. Мне кажется, мы готовы к преобразованиям, к тому, чтобы появлялись новые интересные объекты, которые будут делать жизнь города и района насыщенной. Василий Пониделко, глава администрации Калининского района

На сцене с самым передовым оборудованием будут выступать популярные артисты со всего мира. Создатели обещают, "Temple of Deer" станет конкурентом концертным площадкам Европы и Америки.

Большое количество мероприятий, ивентов, которые здесь будут происходить, это те музыкальные исполнители, которых ни разу не было в России, а которые в мире уже собирают стадионы. Станислав Попов, генеральный директор компании

Во дворе нового пространства появятся фуд-маркет, ресторанная улица и площадка опен-эйр. Также в планах инвестора благоустроить территории на Арсенальной набережной.

В самый высшей точке этого здания вместе с петербургским арт-проектом "Мунк" мы реализуем галерею. Это будет постоянная картинная галерея с холстами определённого формата, объединённых определенной тематикой. Руслан Корниенков, директор по развитию "Placebo/25"

28 мая на сцене "Temple of Deer" выступит диджей Nina Kraviz и музыканты из Германии и Румынии.

Видео, фото: Piter.TV