В Калининском районе Петербурга угнали "КАМАЗ" с манипулятором

В понедельник, 8 июля в полицию поступило сообщение о похищении грузовика "КАМАЗ" с манипулятором. Начальник транспортного отдела одного из предприятий Петербурга рассказал, что кража произошла с 7 на 8 июля у дома №20 по Чугунной улице. Стоимость ущерба составила 1,9 млн рублей, сообщили АН "Оперативное прикрытие".
Полиция возбудила уголовно дело по статье "кража" и начала розыск.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кировском районе у местного жителя украли колеса и лодочный мотор.
Фото: Википедия
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