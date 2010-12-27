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В Калининском районе Петербурга угнали "КАМАЗ" с манипулятором
Сегодня, 12:16
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Cherepanov

В Калининском районе Петербурга угнали "КАМАЗ" с манипулятором

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Стоимость грузовика - 2 млн рублей.

В понедельник, 8 июля в полицию поступило сообщение о похищении грузовика "КАМАЗ" с манипулятором. Начальник транспортного отдела одного из предприятий Петербурга рассказал, что кража произошла с 7 на 8 июля у дома №20 по Чугунной улице. Стоимость ущерба составила 1,9 млн рублей, сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Полиция возбудила уголовно дело по статье "кража" и начала розыск.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Кировском районе у местного жителя украли колеса и лодочный мотор.

Фото: Википедия

Теги: калининский район, камаз, преступление, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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