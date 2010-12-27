В Калининском районе обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной войны

Боеприпас мог взорваться в любой момент.

Сегодня, в 16:45 в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступила информация об обнаружении предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозрительный предмет нашли рабочие у дома № 32 по улице Бутлерова в Калининском районе во время благоустройства газона. Работы сразу же были приостановлены, место огорожено, а люди удалены на безопасное расстояние.

Обследовав находку, специалисты ОМОН Росгвардии установили, что это ручная противопехотная граната Ф1 (так называемая, "лимонка") времен Великой Отечественной войны. Боеприпас с чекой и запалом находился в состоянии сильной коррозии и мог взорваться в любой момент.

Сейчас граната находится под охраной полиции. В ближайшее время ее передадут военным саперам для уничтожения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти; группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург