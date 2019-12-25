В Калининградской области закроют ТЦ и непродовольственные магазины до 17 января

В регионе отменят все спортивные, массовые и развлекательные мероприятия.

В Калининградской области с 28 декабря по 17 января закроют торговые центры, непродовольственные магазины и прочие учреждения. Информация об этом появилась на сайте правительства.

На данный период в школах объявляются каникулы. Учреждения дополнительного образования работать не будут, колледжам поручено провести сессию в дистанционном формате.

Из магазинов смогут работать только продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины. Также закроются фитнес-центры, спортивные объекты, театры, музеи, дома культуры и кинотеатры. Запретят работу бань, SPA-салонов, салонов красоты. Банки, МФЦ и госучреждения смогут работать только с юридическими лицами.

В регионе отменят все спортивные, массовые и развлекательные мероприятия. Детские сады будут работать с загрузкой в 50%. Детей смогут отправить только те семьи, в которых работают оба родителя.

Ранее в Смольном объяснили, почему ввели новогодний локдаун без консультации с бизнесом.