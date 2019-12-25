С 29 апреля режим обязательной самоизоляции сохранится только для граждан старше 65 лет.

В Калининградской области откроют все магазины и парикмахерские. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, непродовольственные магазины откроются с 29 апреля, а парикмахерские и салоны красоты — с 4 мая. Также со среды будущей недели отменят справки от работодателя для передвижения по региону.

Алиханов отметил, что если в Калининградской области будет вспышка коронавируса, то все послабления будут отыграны назад.

Губернатор заявил, что с 29 апреля режим обязательной самоизоляции сохранится только для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса.