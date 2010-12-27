В Измайловской соборе почтили память героя-летчика Романа Филиппова

В Петербурге прошла панихида по погибшим военным в Сирии.

В Санкт-Петербурге 10 февраля в Измайловском соборе прошла панихида по военнослужащим, погибшим в Сирии. Посетитили почтили память летчика-героя Романа Филипова, которому посмертно было присуждено звание героя России. По завершению мероприятия,на аллею славы возложили цветы к портрету погибшего летчика.

Ранее мы сообщали, что сбили военный российский самолет в Сирии и Романа Филиппова, погибшего в Сирии представили к званию.

Военный самолет был атакован в небе над Сирией 3 февраля. Пилот сумел катапультироваться, но на земле его окружили боевики. После продолжительной перестрелки россиянин отказался сдаваться в руки исламистов. Он принял мужественную смерть и подорвался на собственной гранате. Об этом сообщили официальные источники в Минобороны.

Фото: Фонтанка