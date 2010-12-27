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В Измайловской соборе почтили память героя-летчика Романа Филиппова
Сегодня, 15:15
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Shdaria
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В Измайловской соборе почтили память героя-летчика Романа Филиппова

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В Петербурге прошла панихида по погибшим военным в Сирии.

В Санкт-Петербурге 10 февраля в Измайловском соборе прошла панихида по военнослужащим, погибшим в Сирии. Посетитили почтили память летчика-героя Романа Филипова, которому посмертно было присуждено звание героя России. По завершению мероприятия,на аллею славы возложили цветы к портрету погибшего летчика. 

Ранее мы сообщали, что сбили военный российский самолет в Сирии и Романа Филиппова, погибшего в Сирии представили к званию.

Военный самолет был атакован в небе над Сирией 3 февраля. Пилот сумел катапультироваться, но на земле его окружили боевики. После продолжительной перестрелки россиянин отказался сдаваться в руки исламистов.  Он принял мужественную смерть и подорвался на собственной гранате. Об этом сообщили официальные источники в Минобороны.

Фото: Фонтанка

 

 
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Теги: новости петербург , новости спб , почтили память филиппова , филиппов
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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