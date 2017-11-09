Фото и видео из Ижевска, где из-за взрыва обрушилась девятиэтажка

В сети появились первые фото и видео с места трагедии от очевидцев.

Сегодня, 9 ноября, на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел взрыв, в результате которого разрушился полностью угол 9 этажного дома.

Очевидцы слышали сильный взрыв, после чего повалил густой дым, который довольно быстро рассеялся. Пользователи соцсетей предполагают, что взорвался газовый баллон. Официальных данных на данный момент не поступало. На месте работают спасатели, медики и правоохранительные органы. Угол девятиэтажного дома полностью обрушился.

О пострадавших на данную минуту ничего неизвестно.

Фото и видео: ВК, Ижевск