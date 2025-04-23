В Ивановской области в коррупционном преступлении уличён экс-глава администрации Заволжского района

Экс-чиновник помог заключить договор на 20 млн с субподрядчиком, который не выполнил работы по контракту.

На территории Ивановской области российские правоохранительные органы в коррупционном преступлении уличили бывшего главу администрации Заволжского района. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слкжбы регионального управления полиции через социальные сети. Известно, что на протяжении февраля 2024 года чиновник вместе с другими, пока что неустановленными лицами, обеспечил аффилированным компаниям заключение договора по субподряду стоимостью 20 миллионов рублей с генеральным подрядчиком, который выполнял муниципальный контракт по ликвидации объектов размещения химических отходов и рекультивации земельного участка. Известно, что средства были выделены в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги". Он является частью национального проекта "Экология". По предварительным сведениям, в реальности работы по муниципальному контракту были выполнены не в полном объёме.

В рамках расследования уголовного дела по пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ, проведены обыски по месту жительства фигуранта, а также в иных адресах, где могут находиться документы, имеющие значение для следствия. пресс-служба МВД РФ

Сейчас оперативниками решается вопрос об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа