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В Ивангороде готовят площадку для установки танка Т-34
Сегодня, 11:41
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В Ивангороде готовят площадку для установки танка Т-34

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Танк будет установлен перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина.

В Ивангороде готовят площадку для установки нового мемориала – танка Т-34. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. 

Это будет точно такой же танк Т-34, от которого эстонские власти поспешили избавиться в Нарве. Решение поддержали в Министерстве обороны РФ.

пресс-служба администрации Ленобласти

Танк будет установлен перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина. В этом районе 25-26 июля 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова (Нарва), прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: ивангород, танк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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