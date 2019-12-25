В Ивангороде готовят площадку для установки танка Т-34

Танк будет установлен перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина.

В Ивангороде готовят площадку для установки нового мемориала – танка Т-34. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Это будет точно такой же танк Т-34, от которого эстонские власти поспешили избавиться в Нарве. Решение поддержали в Министерстве обороны РФ. пресс-служба администрации Ленобласти

Танк будет установлен перед погранпереходом, напротив музея Ивана Билибина. В этом районе 25-26 июля 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарова (Нарва), прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город Нарву.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти