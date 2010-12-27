В Италии распространяется сибирская язва

В конце лета в Италии зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой.

В центральной Италии более десятка корово погибли от сибирской язвы. Животные заразились сразу в нескольких областях государства. Инциденты произошли в последние дни августа. Об этой информации стало известно утром 8 сентября. Сведениями поделились представители Роспотребнадзора. Российские специалисты предупреждают туристов о возможной опасности.

Как стало известно, крупный рогатый скот пострадал в итальянских городах Рим, Рокко ди Папа и Лацио. Власти сожгли все зараженные туши. После этого ветеринарная инспекция подтвердила появление еще нескольких животных, у которых присутствуют признаки опасной болезни. После смерти они также были кремированы.

Эксперты отмечают, что возникновению сибирской язвы способствовала необычайно длительная засуха.