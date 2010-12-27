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В Италии распространяется сибирская язва
Сегодня, 9:41
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lesjasap
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В Италии распространяется сибирская язва

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В конце лета в Италии зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой.

В центральной Италии более десятка корово погибли от сибирской язвы. Животные заразились сразу в нескольких областях государства. Инциденты произошли в последние дни августа. Об этой информации стало известно утром 8 сентября. Сведениями поделились представители Роспотребнадзора. Российские специалисты предупреждают туристов о возможной опасности. 
 
Как стало известно, крупный рогатый скот пострадал в итальянских городах Рим, Рокко ди Папа и Лацио. Власти сожгли все зараженные туши. После этого ветеринарная инспекция подтвердила появление еще нескольких животных, у которых присутствуют признаки опасной болезни. После смерти они также были кремированы.
 
Эксперты отмечают, что возникновению сибирской язвы способствовала необычайно длительная засуха.
Теги: италия , роспотребнадзор , сибирская язва
Категории: Новости России

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