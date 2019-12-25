В Италии погибла российская модель

Галина Федорова утонула на Сардинии.

В Италии погибла фотомодель из Уфы Галина Федорова. Об этом сообщила мать россиянки Татьяна в Instagram-аккаунте. Она заметила, что трагедия произошла на острове Сардиния. Модель находилась в лодке, которая из-за большой волны перевернулась. Спасти ее не удалось.

Мать погибшей рассказала, что ее дочь закончила модельные курсы в Уфе, а также получила диплом журналиста. После этого россиянка переехала жить в Москву. Там она работала в автосалоне и хотела "выбраться из нищеты". В последние несколько лет Галина жила в Париже, из которого и направилась в поездку на Сардинию.

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Фото: Instagram/tatianaf60