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В Италии погибла российская модель
Сегодня, 13:09
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lesjasap

В Италии погибла российская модель

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Галина Федорова утонула на Сардинии.

В Италии погибла фотомодель из Уфы Галина Федорова. Об этом сообщила мать россиянки Татьяна в Instagram-аккаунте. Она заметила, что трагедия произошла на острове Сардиния. Модель находилась в лодке, которая из-за большой волны перевернулась. Спасти ее не удалось. 

Мать погибшей рассказала, что ее дочь закончила модельные курсы в Уфе, а также получила диплом журналиста. После этого россиянка переехала жить в Москву. Там она работала в автосалоне и хотела "выбраться из нищеты". В последние несколько лет Галина жила в Париже, из которого и направилась в поездку на Сардинию.

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Фото: Instagram/tatianaf60

Теги: италия, модель, сардиния
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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