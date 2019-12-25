Премьер Италии: Путин обещал создать комиссию по Навальному

Джузеппе Конте рассказал журналистам о чем он общался с российским лидером в конце августа.

Премьер-министр Италии заявил о том, что Владимир Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по ситуации с Алексеем Навальным. Джузеппе Конте в интервью местной газете Il Foglio объяснил, что президент РФ намеревается заняться расследованием обстоятельств инцидента с российским оппозиционером.

Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с немецкими властями Джузеппе Конте, премьер-министр Италии

Напомним, что в последний раз политики разговаривали по телефону 26 августа. Тогда Кремль и Италия обсудили вопросы Белоруссии и Ливии, а также договорились об активизации сотрудничества, необходимого в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В разговоре с коллегой Владимир Путин указал на недопустимость необоснованных обвинений, связанных с возможным отравлением Алексея Навального. Он заметил, что РФ заинтересована в расследовании произошедшего.

Путин заинтересовался расследованием ситуации с Навальным.