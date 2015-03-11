В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды

Эудженио Джани оценил обстановку в Тоскане.

Совет министров Италии объявил с 3 июня режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой, которая прошлой ночью обрушилась на центральные районы страны. Соответствующее заявление сделал президент области Тоскана Эудженио Джани. Он пояснил, что в первую очередь проблема затронула именно этот регион.

... Объявил режим национальной чрезвычайной ситуации из-за наводнений в Тоскане, что предусматривает существование чрезвычайных условий и особого вмешательства в семи из десяти наших провинций - Флоренции, Пизе, Ливорно, Прато, Пистое, Лукке, Массе. Эудженио Джани, президент области Тоскана

Эудженио Джани ранее рассказал в социальных сетях о том, что число погибших в результате ливневых дождей и выхода многих рек из берегов составило пять человек. Еще один житель Тосканы в настоящее времязаписан как пропавший без вести. На отдельных территориях выпало такой уровень осадков, которого в Италии не было уже 50 лет.

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