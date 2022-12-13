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В Испании разбился истребитель F-18

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Пилот госпитализирован в больницу после катапультирования.

В Испании разбился истребитель западного производства F-18. Информацию об этом происшествии распространили по социальным сетям сотрудники пресс-службы Военно-воздушных сил европейского государства. Уточняется, что летчику удалось катапультироваться с борта. Инцидент зафиксирован на территории авиабазы в городе Сарагоса, расположенном в автономном сообществе Арагон. В настоящее время эксперты устанавливают обстоятельства трагедии. Журналисты из местной радиостанции "Копе" подчеркнули, что событие произошло во время представления на дне посещения семей военнослужащих.

Этим утром произошла авария. Пилот успешно катапультировался, и самолет упал в пределах периметра базы. Пилот разбившегося F-18 уже находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

пресс-служба ВВС Испании

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: f-18, авиакрушение, испания, сарагоса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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