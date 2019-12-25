Власти страны напомнили, что случаи инфицирования в хостес-барах сложно отследить.

В Испании призвали закрыть публичные дома. Об этом для местного телеканала Rtve сообщила министр равных возможностей Ирене Монтере. Чиновница направила властям регионов письмо с просьбой закрыть хостес-бары и публичные дома в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ирене Монтере объяснила, что случаи заражения COVID-19 в публичных домах "сложно отследить". Ранее администрация автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились с требованием министра.

На прошлой неделе Испании пришлось закрывать для посещения дискотеки, ночные бары. ресторанам приходится следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями.

Более 40 тысяч немецких туристов покидают Испанию.