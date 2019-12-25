В Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола

В ней были контактные данные петербурженки.

На северо-западе Ирландии на побережье серферы наткнулись на "капсулу времени" с российского ледокола. Об этом сообщил портал Donegal Daily.

Металлическую капсулу 1 ноября нашли Конор Макклори и Софи Керран. На железном предмете была гравировка, сделанная на русском языке. Сначала пара подумала, что это бомба или чей-то прах. Помог в разгадке русскоговорящий знакомый. Он и подсказал, что это "капсула времени".

Сосуд вскрыли, в нем нашли письма на английском и на русском, фотографии, пивные крышки и контактные данные. Капсулу в 2018 году оставил экипаж ледокола "50 лет Победы". В контактах был номер петербурженки. Серферы дозвонились до нее и узнали, что сосуд был оставлен в леднике на Северном полюсе. Создатели капсулы надеялись, что ее найдут не раньше, чем через 40 лет. Раз капсулу уже нашли, значит, ледник растаял, а капсула преодолела более 4 тысяч километров.

Кадр: Facebook/ Conor Mc Clory