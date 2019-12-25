В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса в КНР

За год из России было нелегально вывезено 9,7 тысячи кубометров древесины.

В Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде леса в Китай на сумму более 130 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что некое общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого является гражданин КНР, вносило в реестр ложные сведения о происхождении древесины. Вследствие этого за 2019–2020 годы было вывезено 9,7 тысячи кубометров леса.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Теперь учредителю компании грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о красноярской несовершеннолетней девочке, откровенные фотографии которой размещались на порнографических сайтах. Информацию о продаже фотографий предоставила детский омбудсмен в регионе Ирина Мирошникова. Она заявила, что в некоторых Telegram-каналах появились данные о несовершеннолетней девочке, фото которой предположительно отправляла на зарубежные порносайты ее мать.

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