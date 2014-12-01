Материальный ущерб составил свыше полумиллиона рублей.

В Иркутской области полицейские задержали трех браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, на берегу реки Уды злоумышленники использовали запрещенные электроудочки, с помощью которых поймали порядка 300 экземпляров сибирского хариуса, а также более 40 рыб других видов. Материальный ущерб составил свыше полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что в Крыму задержан подозреваемый в квартирных кражах.

Видео: Полиция Иркутской области