В Крыму задержан подозреваемый в квартирных кражах

Полицейские нашли мужчину, который причастен к нескольким криминальным эпизодам в регионе.

Российские правоохранительные органы по Крыму задержали подозреваемого в квартирных кражах. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что во время оперативно-розыскных мероприятий, проходящих при участии Росгвардии, была установлена личность подозреваемого в хищениях. Мужчина пойман по месту проживания в одном из сёл Сакского района. Преступником оказался 60-летний безработный.

Задержанный проникал в чужие квартиры, используя отмычки. Похищенное имущество он сбывал неизвестным лицам, а вырученные денежные средства тратил по личному усмотрению. пресс-служба МВД РФ

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый причастен к аналогичной квартирной краже, которая произошла в городе Симферополе. Общий ущерб от действий грабителя составил 44 тысячи рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

В Ставрополье задержаны подозреваемые в краже произведений искусства.

Фото и видео: МВД Медиа