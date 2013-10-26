В Ставрополье задержаны подозреваемые в краже произведений искусства

Грабители увезли похищенное в Крым.

Российские правоохранительные органы из Ставропольского главка и города Кисловодска задержали двоих жителей Крыма, которые подозреваются в хищении произведений искусства. Соответствующее заявление журналистам сделала в социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что целью злоумышленников становились живописные работы нескольких художников, которые были выставлены в местном санатории. Преступники узнали о том, что шедевры можно выгодно продать

В ночное время сообщник через незапертое подсобное помещение проник в оздоровительное учреждение. Он снял с подрамников и вынес 21 полотно. По предварительным оценкам, ущерб составил более 2 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

В кратчайшие сроки оперативники установили личности и местонахождение фигурантов расследования. Грабители были задержаны. Подозреваемые рассказали о том, что картины были вывезены на полуостров и оставлены на хранении у общего знакомого. После проведенных обысков похищенное удалось изъять. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Мужчины находятся под стражей.

Антинаркотическую профилактику среди молодежи обсудили в Ленобласти.

Фото и видео: МВД Медиа