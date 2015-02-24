В Иркутской области микроавтобус устроил дрифт на реке и провалился под лед

Водитель не успел выбраться и погиб.

В Иркутской области водитель микроавтобуса провалился с машиной под лед и погиб. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел около села Русский Мельхитуй. Находившийся за рулем микроавтобуса мужчина устроил дрифт на льду реки Ангара. Выполняя один из виражей, автомобиль завалился на бок, проломил лед и ушел полностью под воду.

Находившиеся рядом рыбаки кричали водителю, чтобы тот выбрался из машины. Однако мужчина не успел открыть дверь салона и утонул вместе с машиной.

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Видео: Telegram / Mash