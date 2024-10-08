В числе нелегалов оказались двое несовершеннолетних.

В Иркутске полиция выявила 15 нарушителей миграционного законодательства в ходе ночного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В числе нелегалов оказались двое несовершеннолетних. Сведения о них были переданы инспекторам ПДН территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Собранные полицейскими материалы направлены в суд. Решается вопрос о выдворении 10 иностранцев-нарушителей за пределы РФ.

Также в ведомстве сообщили, что был выявлен автомобиль с имеющейся под лобовым стеклом атрибутикой, используемой в криминальной среде. Водителя могут привлечь к административной ответственности за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области задержали двоих водителей, не имеющих права управления.

Видео: Полиция Иркутской области